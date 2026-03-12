Forlì | 224 libri per i più piccoli guida Nati per Leggere

Venerdì 13 marzo alle 16:00, nel Salone dell’Incontro della Biblioteca Saffi a Forlì, si terrà la presentazione della nona edizione della guida Nati per Leggere. La guida include un elenco di 224 libri rivolti ai più piccoli e sarà presentata ufficialmente durante l’evento. La cerimonia è aperta al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.

Venerdì 13 marzo, alle ore 16:00, il Salone dell'Incontro della Biblioteca Saffi a Forlì ospiterà la presentazione della nona edizione della guida Nati per Leggere. L'iniziativa, promossa dall'Associazione italiana biblioteche e organizzata dal Servizio Cultura Turismo del Comune di Forlì, offrirà ai genitori una selezione curata di 224 titoli destinati ai bambini dai 0 ai 6 anni. Nives Benati, rappresentante dell'Osservatorio editoriale, e Nicoletta Bacco, referente provinciale per Ravenna, guideranno l'incontro gratuito, che richiederà un'iscrizione preventiva tramite il portale istituzionale del comune. Oltre alla semplice esposizione dei volumi scelti, l'evento fungerà da punto di coordinamento per i promotori locali attivi a Forlì e nei comuni limitrofi.