Legge sull' artigianato Cna Salerno contro i falsi marchi

In occasione della Giornata del Made in Italy, la CNA di Salerno ha diffuso un appello alla Camera di Commercio per diffondere informazioni sulla legge 34 del 2026. La normativa mira a sanzionare l’uso ingannevole di marchi falsi e contraffatti. La sezione territoriale della CNA invita le imprese a prestare attenzione alle nuove disposizioni e a rispettare le norme per tutelare i prodotti autentici.

Oggi, 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, la sezione territoriale della CNA di Salerno ha lanciato un appello alla Camera di Commercio affinché informi capillarmente le imprese sull'entrata in vigore della legge 34 del 2026, volta a sanzionare l'utilizzo ingannevole e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nuova legge sull’artigianato in Lombardia: CNA Lombardia chiede misure concrete su giovani, credito e innovazione digitaleCNA Lombardia accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sull’artigianato approvato da Regione Lombardia, che mira al riordino della stessa... Artigianato e turismo: CNA Salerno forma maestri per nuove esperienze.L'Artigianato Salernitano Riscopre il Turismo: CNA Investe sull'Esperienza Autentica CNA Salerno lancia un’iniziativa formativa gratuita per i propri... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dieci milioni di euro per le imprese, accordo Cna-Bpm; Stretta sulla parola artigianale, maximulte in arrivo: a rischio anche i finti mercatini. Giornata del Made in Italy: CNA Salerno: non solo celebrazioni, ma rispetto per la vera artigianalitàStampaGiornata del Made in Italy: CNA Salerno: non solo celebrazioni, ma rispetto per la vera artigianalità Dietro la parola artigianale dovranno tornare a esserci mani, competenze e identità, non ... salernonotizie.it Artigianato, stretta sull’uso del termine: CNA, tutela per imprese e consumatoriDa oggi la parola artigianale non potrà più essere utilizzata in modo improprio. Entra infatti in vigore la norma introdotta dalla legge annuale per le PMI che disciplina l’uso del riferimento all’a ... vivienna.it Giornata del Made in Italy: CNA Salerno: “non solo celebrazioni, ma rispetto per la vera artigianalità” facebook