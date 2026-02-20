Artigianato e turismo | CNA Salerno forma maestri per nuove esperienze

CNA Salerno ha avviato un corso gratuito per artigiani, perché vogliono creare nuove esperienze turistiche nel territorio. L’obiettivo è aiutare i maestri a valorizzare le proprie botteghe, trasformandole in veri e propri punti di interesse per i visitatori. La formazione si concentra su tecniche di accoglienza e narrazione delle tradizioni locali. Con questa iniziativa, l’associazione vuole rafforzare il legame tra artigianato e turismo, offrendo ai clienti un’esperienza più autentica e coinvolgente. La prima sessione si terrà la prossima settimana.

L'Artigianato Salernitano Riscopre il Turismo: CNA Investe sull'Esperienza Autentica. CNA Salerno lancia un'iniziativa formativa gratuita per i propri associati, con l'obiettivo di trasformare le botteghe artigiane in attrazioni turistiche uniche. Il corso di Turismo Esperienziale, che si svolgerà a Paestum in concomitanza con la fiera Open dal 10 al 12 aprile 2026, mira a valorizzare il "saper fare" locale e a integrarlo nei flussi turistici esistenti, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente. Un Cambiamento nel Modo di Viaggiare. Il turismo è in evoluzione. I viaggiatori contemporanei non cercano solo un prodotto da acquistare, ma un'esperienza da vivere, un contatto diretto con la cultura e le tradizioni del luogo.