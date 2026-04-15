L' Edera Karate Forlì brilla a Riccione | Francesco Piazza è bronzo nella Open League
Nel fine settimana Riccione ha ospitato un'importante tappa del circuito Open League di karate, un evento tra i più qualificati nel settore giovanile. Tra i partecipanti, un atleta della Edera Karate Forlì ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Open League. La competizione ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi sul tatami, con diverse società presenti e in gara per ottenere i migliori risultati.
Il circuito Open League di karate ha fatto tappa a Riccione nel weekend, confermandosi uno degli appuntamenti più competitivi del panorama giovanile. Tra i protagonisti dell'evento non poteva mancare l’Edera Karate Forlì, scesa sul tatami con quattro atleti determinati a lasciare il segno nelle.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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