L' Edera Karate Forlì brilla a Riccione | Francesco Piazza è bronzo nella Open League

Nel fine settimana Riccione ha ospitato un'importante tappa del circuito Open League di karate, un evento tra i più qualificati nel settore giovanile. Tra i partecipanti, un atleta della Edera Karate Forlì ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Open League. La competizione ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi sul tatami, con diverse società presenti e in gara per ottenere i migliori risultati.