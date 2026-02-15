Karate Da Riccione ad Abu Dhabi | Cunti trionfa Medaglia d’oro alla Open League Master

Manuel Cunti di Riccione ha conquistato la medaglia d’oro alla Open League Master di karate, vincendo la finale davanti a un pubblico internazionale ad Abu Dhabi. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e preparazioni specifiche, che hanno portato l’atleta a brillare in una delle competizioni più importanti del circuito WKF. La competizione si è svolta nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, attirando atleti da tutto il mondo e mettendo alla prova le capacità di Cunti in un contesto altamente competitivo.

C'è Riccione sul tetto del mondo con Manuel Cunti. È trionfale, per l'atleta della Perla verde, la Open League Master, la competizione internazionale di karate (regolamento WKF) che si è svolta nella cornice di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il contorno è stato di valore assoluto, perché all'evento hanno partecipato atleti provenienti da ogni parte del mondo per un livello tecnico decisamente alto. Manuel Cunti, campione del Centro Karate Riccione, già nominato Ambasciatore dello sport nel mondo dall'amministrazione comunale e reduce da un prestigioso secondo posto ai Mondiali Master di Taiwan, è salito sul tatami di Abu Dhabi con grane energia e concentrazione.