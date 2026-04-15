Domani sera alle 21, il Teatro della Società di Lecco ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea con la compagnia internazionale MM Contemporary Dance Company. La serata prevede l’esibizione di coreografie selezionate dalla compagnia, che si esibiranno sul palco del teatro cittadino. L’evento, che si svolge in un’unica data, si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla danza moderna.

Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 21, il Teatro della Società di Lecco ospiterà la MM Contemporary Dance Company per una serata dedicata alla danza contemporanea. La compagnia, guidata da Michele Merola, presenterà lo spettacolo Ballade: Elegia e Ballade, un progetto che ha già ottenuto il riconoscimento come migliore produzione italiana nel premio Danza&Danza 2022. L’appuntamento offre al pubblico lecchese un percorso coreografico che intreccia diverse discipline, tra cui la musica e la poesia, attraverso due creazioni distinte. La prima parte della serata sarà dedicata a Elegia, con una durata di 35 minuti. In questa sezione, Enrico Morelli firma la coreografia che punta a creare un clima sospeso ed evocativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, la danza premiata di Merola conquista il Teatro della Società

La danza della pluripremiata MM Contemporary Dance Company al Teatro della SocietàLa danza contemporanea della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola arriva sul palco del Teatro della...

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