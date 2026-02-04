Ostia Antica la denuncia di Ecoitaliasolidale | Degrado e rischi per la sicurezza a via Capo Due Rami

La denuncia di Ecoitaliasolidale mette in luce un quadro di degrado e pericolo a via Capo Due Rami, a Ostia Antica. Residenti e commercianti si trovano a fare i conti con una strada in condizioni pessime, piena di buche e rifiuti, che rende difficile il traffico e mette a rischio chi deve intervenire in caso di emergenza. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, senza che nessuno intervenga concretamente.

Ostia, 4 febbraio 2026 – La situazione di via Capo Due Rami, a Ostia Antica, è ormai al collasso. Residenti e attività commerciali sono costretti a convivere con una condizione di grave degrado e pericolo, che rende la strada difficilmente percorribile e ostacola anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e veicoli commerciali. A denunciare con forza lo stato di abbandono è Ecoitaliasolidale, che segnala un manto stradale gravemente dissestato, con buche profonde, avvallamenti e deformazioni che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni. A ciò si aggiunge la totale assenza di illuminazione pubblica, che rende la zona estremamente pericolosa durante le ore notturne.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

