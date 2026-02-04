Maltempo in Calabria da Vespa la disamina di Occhiuto | Prevenzione bloccata dalla burocrazia

Questa sera, il presidente Occhiuto è stato ospite a Porta a Porta. Ha parlato delle difficoltà nel gestire il maltempo in Calabria, puntando il dito contro la burocrazia che blocca le azioni di prevenzione. Occhiuto ha descritto una realtà fatta di lentezze e inefficienze, che impediscono di intervenire in tempo e mettere in sicurezza le zone colpite. La sua voce si è fatta sentire forte, accusando i meccanismi pubblici di essere troppo ingombranti e poco efficaci.

Il presidente Occhiuto è stato ospite nella celebre trasmissione Porta a Porta, e il suo intervento ha avuto il tono di una requisitoria lucida e senza sconti contro i meccanismi inceppati della macchina pubblica italiana ponendo l'accento su lentezze e inefficienze.

Il governatore Occhiuto torna a criticare la burocrazia che rallenta gli interventi di protezione nelle zone a rischio idrogeologico in Calabria.

Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate.

Argomenti discussi: Calabria, i danni del maltempo favoriti dal consumo di suolo; Maltempo, Musumeci: Il Cdm stanzia 100 milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna. I Governatori: danni per 1,2 miliardi; Maltempo: temporali e venti forti sulle due isole maggiori e sulla Calabria; Piogge e venti forti a Reggio Calabria, sarà una domenica di maltempo da allerta gialla.

Maltempo, domani allerta gialla in CalabriaROMA L’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia persisterà nella giornata di domani, giovedì, con forti precipitazioni da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per varie ... corrieredellacalabria.it

Maltempo, ordinanza Protezione Civile per i primi interventi in emergenzaIl capo dipartimento della Protezione civile ha emanato l'ordinanza che disciplina le modalità di attuazione dei primi interventi in emergenza in conseguenza dell'eccezionale ondata di maltempo che ha ... ansa.it

Le uova, la carne e i formaggi segnano aumenti a doppia cifra e il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria potrebbe provocare nuovi rialzi dei prezzi nel settore ortofrutticolo e ittico facebook

#Maltempo #Calabria, un vortice nel cielo: una tromba marina nelle spiagge di #Soverato | FOTO x.com