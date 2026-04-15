A Lecce, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine su un sistema di gestione di RSA che, dopo il fallimento del 2021, avrebbe continuato a sottrarre denaro ai pazienti. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati sequestrati circa 720mila euro, ricollegati a presunte attività fraudolente. L'operazione ha coinvolto il Nucleo di polizia economico-finanziaria, che ha approfondito le modalità con cui sarebbero stati gestiti i fondi destinati alle strutture sanitarie.

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce hanno colpito il cuore di un sistema di gestione sanitaria che, dopo il fallimento avvenuto nel 2021, avrebbe continuato a drenare risorse attraverso meccanismi fraudolenti. Nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile 2026, l’ordinanza emessa dal gip Maria Francesca Mariano ha portato all’applicazione di misure cautelari per quattro figure chiave legate alla Gestione Residenze Sanitarie srl, con sede a Carmiano, accusate di bancarotta patrimoniale e documentale. Le decisioni del tribunale colpiscono direttamente i vertici della società: Michele Schettino, originario di Brindisi, e Giovanni Vurro, nato a Bari ma residente ad Adelfia, sono stati condotti in regime di detenzione domiciliare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, maxi inchiesta sulle RSA: 720mila euro sottratti ai pazienti

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