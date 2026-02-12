Maxi furto in un locale durante la notte a Bassano Del Grappa sottratti 500 euro insieme a un iPhone

Questa notte, un locale nel centro di Bassano del Grappa è stato preso di mira da un ladro. Durante il colpo, sono spariti circa 500 euro e un iPhone. La polizia ha già individuato l’autore, un uomo noto alle forze dell’ordine, che è stato identificato grazie alle impronte digitali lasciate sul luogo. Le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti.

Furto aggravato nella notte del 13 gennaio 2026 in un esercizio pubblico del centro storico di Bassano del Grappa: un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato indagato in stato di libertà dopo essere stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle impronte digitali repertate sul posto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'indagine è stata condotta dal Settore U.C.T. del Commissariato cittadino.

