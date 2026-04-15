Leapmotor B10 Reev Hybrid come va l’elettrica senza ansia da ricarica

Da ilgiornale.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore automobilistico italiano si osserva un cambiamento rilevante con l’arrivo di nuovi modelli ibridi e elettrici, che stanno modificando le dinamiche di mercato. Tra questi, una vettura ibrida plug-in si distingue per la sua capacità di offrire una guida elettrica senza l’ansia di ricarica frequente. Questo modello combina tecnologia ibrida e caratteristiche innovative, attirando l’attenzione di consumatori interessati a soluzioni più sostenibili e pratiche.

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo una trasformazione profonda, segnata dall’ingresso di attori capaci di scardinare le vecchie logiche di mercato. Tra questi, Leapmotor si è imposto come un vero e proprio fenomeno commerciale, scalando le classifiche in tempi record. I numeri del primo trimestre del 2026 certificano questa ascesa: il brand ha registrato in Italia ben 11.637 immatricolazioni totali, di cui 5.513 solo nel mese di marzo. A trainare il successo sono i modelli che hanno già conquistato il pubblico, come la city car T03, risultata l'auto elettrica più venduta in assoluto nel primo trimestre del 2026, e la B10, che a marzo si è confermata il C-SUV elettrico più venduto nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

leapmotor b10 reev hybrid come va l8217elettrica senza ansia da ricarica
© Ilgiornale.it - Leapmotor B10 Reev Hybrid, come va l’elettrica senza ansia da ricarica

Leapmotor B10 REEV hybrid... | Come l'elettrica ma (anche) a BENZINA

Video Leapmotor B10 REEV hybrid... | Come l'elettrica ma (anche) a BENZINA ??

Notizie correlate

Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range ExtenderMILANO (ITALPRESS) – La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid.

Leapmotor B10: aggiornamento OTA con One Pedal Driving(Adnkronos) – Leapmotor introduce un nuovo aggiornamento software OTA dedicato alla B10, arricchendo il modello con una serie di miglioramenti che...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive; Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range Extender; Prova Leapmotor B10 REEV Hybrid: elettrico o ibrido? Con il range extender meglio tutti e due; Leapmotor B10 REEV, il SUV ibrido che punta sulla concretezza.

leapmotor b10 reev leapmotor b10 reev hybridLeapmotor B10 Reev Hybrid, prezzo e allestimenti del nuovo Suv con range extenderLeggi su Sky TG24 l'articolo Leapmotor B10 Reev Hybrid, prezzo e allestimenti del nuovo Suv con range extender ... tg24.sky.it

Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range ExtenderMILANO (ITALPRESS) - La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid. Un ingresso sul ... motori.tiscali.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.