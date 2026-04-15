Leapmotor B10 Reev Hybrid come va l’elettrica senza ansia da ricarica

Nel settore automobilistico italiano si osserva un cambiamento rilevante con l’arrivo di nuovi modelli ibridi e elettrici, che stanno modificando le dinamiche di mercato. Tra questi, una vettura ibrida plug-in si distingue per la sua capacità di offrire una guida elettrica senza l’ansia di ricarica frequente. Questo modello combina tecnologia ibrida e caratteristiche innovative, attirando l’attenzione di consumatori interessati a soluzioni più sostenibili e pratiche.

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo una trasformazione profonda, segnata dall’ingresso di attori capaci di scardinare le vecchie logiche di mercato. Tra questi, Leapmotor si è imposto come un vero e proprio fenomeno commerciale, scalando le classifiche in tempi record. I numeri del primo trimestre del 2026 certificano questa ascesa: il brand ha registrato in Italia ben 11.637 immatricolazioni totali, di cui 5.513 solo nel mese di marzo. A trainare il successo sono i modelli che hanno già conquistato il pubblico, come la city car T03, risultata l'auto elettrica più venduta in assoluto nel primo trimestre del 2026, e la B10, che a marzo si è confermata il C-SUV elettrico più venduto nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leapmotor B10 Reev Hybrid, come va l’elettrica senza ansia da ricarica Leapmotor B10 REEV hybrid... | Come l'elettrica ma (anche) a BENZINA Notizie correlate Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range ExtenderMILANO (ITALPRESS) – La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid. Leapmotor B10: aggiornamento OTA con One Pedal Driving(Adnkronos) – Leapmotor introduce un nuovo aggiornamento software OTA dedicato alla B10, arricchendo il modello con una serie di miglioramenti che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive; Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range Extender; Prova Leapmotor B10 REEV Hybrid: elettrico o ibrido? Con il range extender meglio tutti e due; Leapmotor B10 REEV, il SUV ibrido che punta sulla concretezza. Leapmotor B10 Reev Hybrid, prezzo e allestimenti del nuovo Suv con range extenderLeggi su Sky TG24 l'articolo Leapmotor B10 Reev Hybrid, prezzo e allestimenti del nuovo Suv con range extender ... tg24.sky.it Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range ExtenderMILANO (ITALPRESS) - La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid. Un ingresso sul ... motori.tiscali.it Dopo l’elettrica, aprono gli ordini della Leapmotor B10 REEV. Cosa cambia Non il prezzo, fissato a 29.900 euro (in promo a 26.400 nella fase di lancio), bensì l’arrivo sotto al cofano di un 1.5 termico che fa da generatore per la batteria ricaricabile. 50 litri di s - facebook.com facebook Leapmotor B10 REEV, il SUV ibrido che punta sulla concretezza ift.tt/uaq1SA8 x.com