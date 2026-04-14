Leapmotor svela la nuova B10 REEV Hybrid con tecnologia Range Extender

Leapmotor introduce in Italia la nuova B10 REEV Hybrid, un veicolo che integra la tecnologia Range Extender. La casa automobilistica presenta questa versione ibrida con sistema di estensione della gamma, dedicato alla sua gamma di modelli. La B10 REEV Hybrid rappresenta l’ultimo aggiornamento dell’offerta, con caratteristiche specifiche legate al sistema di alimentazione e alle funzionalità tecnologiche. La presentazione ufficiale avviene in un contesto dedicato alla diffusione di soluzioni sostenibili nel settore automobilistico.

MILANO (ITALPRESS) – La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid. Un ingresso sul mercato italiano che sembra confermare il rafforzamento del brand da appena un anno e mezzo nel nostro paese. Come ha sottolineato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, il marchio “sta crescendo molto velocemente, tanto da aver raggiunto la prima posizione nel mercato delle vetture elettriche. Un risultato sorprendente che è stato possibile grazie a più di 11mila immatricolazioni raggiunte nel primo trimestre di quest’anno, ndr. Una quota di mercato superiore al 30%. Tutto molto soddisfacente, ma ora il passo successivo per Leapmotor è diventare protagonista anche nel mercato dell’ibrido con la tecnologia Range Extender”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

2026 Leapmotor B10 REEV Hybrid: Elektro-SUV mit Range Extender im Check

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