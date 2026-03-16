Leapmotor B10 | aggiornamento OTA con One Pedal Driving

Leapmotor ha rilasciato un aggiornamento software OTA per il modello B10, che introduce nuove funzionalità e migliorie tecniche. L’aggiornamento riguarda principalmente la modalità di guida One Pedal Driving, oltre a miglioramenti sulla connettività e sui sistemi di bordo. La casa automobilistica ha comunicato che l’intervento viene distribuito tramite aggiornamento remoto, senza necessità di intervento fisico sui veicoli.

(Adnkronos) – Leapmotor introduce un nuovo aggiornamento software OTA dedicato alla B10, arricchendo il modello con una serie di miglioramenti che interessano guida, connettività e sistemi di bordo. L’intervento digitale amplia le funzioni disponibili e perfeziona diversi aspetti dell’esperienza quotidiana, rendendo il SUV elettrico ancora più intuitivo e tecnologico. Il rilascio arriva a pochi mesi dall’arrivo sul mercato della Leapmotor B10, segno della strategia del marchio di sviluppare un ecosistema software capace di evolversi nel tempo. L’aggiornamento viene distribuito direttamente al veicolo tramite connessione dati, senza necessità di interventi in officina, permettendo ai proprietari di ricevere nuove funzionalità e ottimizzazioni in modo immediato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Driving Emotion Days: diventa pilota con EbimotorsI Driving Emotion Days, organizzati da Ebimotors, sono un’iniziativa per vivere esperienze di guida sportiva e motorsport in pista — tanto per... Leapmotor fa sul serio. Con B03X cerca spazio anche nel mondo SuvLeapmotor amplia la propria presenza nel segmento dei B-suv elettrici con la B03X, modello atteso in Europa entro la fine del 2026. Leapmotor B10 - Aggiornamento al firmware 3.41.21 (febbraio 2026) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Leapmotor B10 aggiornamento OTA con One... Temi più discussi: Leapmotor rilascia un nuovo aggiornamento OTA per B10 con One Pedal Driving, connettività avanzata e un’interfaccia ancora più intelligente; Guida One-Pedal e infotainment più veloce: l’aggiornamento OTA che cambia la Leapmotor B10 | Quattroruote.it; Leapmotor B10: nuove funzioni con l’aggiornamento software OTA; Leapmotor B10: nuovo aggiornamento software over-the-air (OTA), ecco cosa cambia. Leapmotor B10, nuovo aggiornamento OTA: One Pedal, CarPlay e interfaccia più smartLeapmotor B10 si aggiorna via OTA: One Pedal Driving, CarPlay/Android Auto e interfaccia più smart. Tutte le novità. quotidianomotori.com Aggiornamento per la Leapmotor B10: finalmente arrivano CarPlay e Android AutoLeapmotor ha distribuito un nuovo aggiornamento software il B10, il SUV elettrico della casa cinese, che amplia le funzionalità di guida, aggiorna l’interfaccia digitale e introduce nuove possibilità ... dmove.it Debutta anche la "vera" guida a un pedale https://www.dday.it/redazione/56752/aggiornamento-per-la-leapmotor-b10-finalmente-arrivano-carplay-e-android-auto - facebook.com facebook Leapmotor B10, l'aggiornamento OTA migliora ADAS ed infotainment. Arrivano la guida One-Pedal ed il supporto nativo Apple CarPlay e Android auto in wireless #ANSAmotori #ANSA x.com