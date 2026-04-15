Leader dell’oleodinamica nei cinque continenti

Interpump Hydraulics, parte di Interpump Group, è un'azienda leader nel settore dell’oleodinamica a livello globale, con una presenza consolidata in cinque continenti. Attraverso le sue filiali e controllate, fornisce prodotti e soluzioni per applicazioni industriali e mobili. La società si occupa di progettazione, produzione e distribuzione di componenti oleodinamici, servendo un'ampia rete di clienti in diversi mercati internazionali.

Parte integrante di Interpump Group, Interpump Hydraulics, attraverso le sue filiali e controllate, ha raggiunto un fatturato consolidato 2025 che supera i 229,5 milioni di euro e dispone di una presenza commerciale diretta in 13 Paesi tra Europa, Americhe, Africa, India, Cina, Australia e Nuova Zelanda. Tra le sedi italiane di Sala Bolognese (BO) e Faenza (RA), l’azienda impiega oltre 350 persone. Interpump Group, di cui Interpump Hydraulics fa parte, ha conseguito un fatturato consolidato 2025 superiore a 2 miliardi di euro, con oltre 11.000 collaboratori e collaboratrici in tutto il mondo. Questi numeri consolidano una leadership globale costruita anticipando le sfide di un mercato in continua evoluzione, grazie a esperienza, competenza manifatturiera, profonda conoscenza del settore e ricerca tecnologica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La conquista silenziosa: così la ’Ndrangheta ha steso la sua rete nei cinque continentiLa ’ndrangheta calabrese è la mafia che detiene il maggior potere all'estero e la struttura organizzativa più solida.

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