Forse i 5 cerchi olimpici non rappresentano i cinque continenti | qual è il vero significato

La vera storia dietro i cinque cerchi olimpici non è così semplice come tanti pensano. Molti credono che i colori rappresentino i continenti, ma in realtà il significato è diverso. Gli anelli simboleggiano l’unità tra le nazioni e i continenti, e non i territori stessi. La spiegazione ufficiale non conferma l’associazione ai cinque continenti, anche se questa idea resta diffusa tra il pubblico.

L'interpretazione del simbolo delle Olimpiadi non è ancora chiarissima. Uno degli errori più ricorrenti è pensare che i colori siano legati ai singoli continenti. Abbiamo controllato cosa dice la Carta Olimpica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina sono stati annunciati i nomi degli atleti che porteranno la bandiera olimpica all’apertura dei Giochi invernali di Milano e Cortina.

