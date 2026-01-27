La conquista silenziosa | così la ’Ndrangheta ha steso la sua rete nei cinque continenti

La ’Ndrangheta calabrese è una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, con una rete estesa a livello internazionale. La sua struttura solida e la capacità di operare oltre i confini italiani la rendono un fenomeno di particolare attenzione per le autorità e la società. In questa analisi si approfondiscono le caratteristiche e le modalità con cui questa organizzazione ha consolidato il suo dominio globale.

La 'ndrangheta calabrese è la mafia che detiene il maggior potere all'estero e la struttura organizzativa più solida. Meno appariscente della camorra, sin dagli anni '80 ha costruito in silenzio una rete internazionale, capillare, ed oggi è indicata dalle principali agenzie investigative europee come uno dei maggiori broker mondiali della cocaina. Il tema dell'organizzazione delle mafie italiane all'estero è stato affrontato durante il programma Psiche Criminale, in onda sul canale 122 Fatti di Nera. La forza della 'ndrangheta nasce da tre fattori chiave: un'organizzazione familiare rigidissima, la presenza stabile in decine di Paesi e una straordinaria capacità di infiltrarsi nell'economia legale, puntando sempre di più sugli appalti delle grandi opere all'estero.

