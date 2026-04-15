Trent’anni fa, in una calda estate del 1997, un primo ministro britannico trascorreva le sue vacanze nelle campagne di San Gimignano. La foto di quel periodo, scattata dall’obiettivo di un fotografo locale, mostra Blair in un momento di relax tra le celebri torri medievali, immortalando un’immagine di tranquillità lontana dai consueti impegni istituzionali. La scena rimane impressa come testimonianza di un passaggio temporale che non richiedeva molte parole.

Come passa il tempo: trent’anni fa questa foto non necessitava tante spiegazioni. Era il 1997 e nelle campagne di San Gimignano passava le sue vacanze estive il primo ministro inglese Tony Blair, fermato nel tempo dall’inesauribile Augusto Mattioli. Oggi riportare alla luce questa immagine necessita raccontare chi fosse questo politico, da descrivere come un assoluto rinnovatore di una stagione che è durata fino al 2007, quando si è esaurito il suo terzo mandato. Blair amava l’Italia e soprattutto la Toscana: certamente questa vacanza deve aver creato qualche problema di ordine pubblico, ma ne valeva certamente la pena. Un laburista attento e misurato ma che non ha mancato di prendere posizioni importanti con leggi conseguenziali di non poco conto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vacanze di Blair sotto le torri: "Terra di bellezza commovente"

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