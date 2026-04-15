Le regole Ue sulle batterie e il rischio per l' innovazione

Le norme europee sulle batterie sono al centro di un dibattito che evidenzia il possibile impatto sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico. Le nuove regole, approvate recentemente, mirano a regolamentare la produzione, il riciclo e la sicurezza di questi dispositivi. Tuttavia, alcuni esperti temono che tali regolamenti possano rallentare i processi innovativi nel settore, portando a restrizioni che ostacolano la crescita delle aziende e la sperimentazione di nuove soluzioni.

A volte il futuro incontra ostacoli inattesi e a rimetterci è l'innovazione. Succede nella Ue dei regolamenti. Si prenda il caso delle batterie, norme che nel nome della sostenibilità però rischiano di rivelarsi un tiro mancino per l'industria. Ci sono aziende, come Meta, che stanno incontrando ostacoli nel portare i propri prodotti di punta in Europa, tra cui gli occhiali smart, dotati cioè di Intelligenza artificiale integrata. Dov'è il problema? Nel 2023, quando l'Ue ha approvato il nuovo regolamento sulle batterie, che entrerà in vigore nel 2027. Tra i pilastri l'obbligo per i produttori di dispositivi portatili come smartphone, tablet, wearable (dispositivo indossabile, tra cui gli occhiali smart) di rendere le batterie sostituibili dall'utente finale, senza strumenti specializzati.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le regole Ue sulle batterie e il rischio per l'innovazione Macron: “Europa a rischio declino” | Energia, Cina e dazi USA: serve svolta Regolamento europeo sulle batterie, l’allarme: rischio stop per tecnologie emergenti(Adnkronos) – Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto su uno dei temi più sensibili per il futuro europeo: il rapporto tra... Innovazione vs Regole: il rischio che l’Europa freni il futuro techIl dibattito sulla gestione del progresso tecnologico tra norme europee e velocità dell’innovazione ha riunito, presso il Centro studi americani di...