Regolamento europeo sulle batterie l’allarme | rischio stop per tecnologie emergenti

In un incontro nel centro studi di Roma, esperti e rappresentanti hanno discusso del nuovo regolamento europeo sulle batterie, evidenziando i rischi di potenziali blocchi per le tecnologie emergenti. La discussione si è concentrata sul rapporto tra innovazione e normative, sottolineando le possibili conseguenze di un approccio regolamentare troppo restrittivo. L'evento ha riunito diversi attori coinvolti nel settore, evidenziando le preoccupazioni legate alle future applicazioni tecnologiche.

(Adnkronos) – Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto su uno dei temi più sensibili per il futuro europeo: il rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione. L’incontro, promosso da Meta e Adnkronos, ha riunito esponenti del governo, del parlamento, delle aziende, delle associazioni, con l’obiettivo di far emergere punti di vista diversi su una questione sempre più strategica. Dal dibattito, che si è aperto con l’intervento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è emersa una consapevolezza condivisa: lo sviluppo tecnologico, in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi digitali avanzati, non è più soltanto un fattore economico, ma una leva che incide direttamente sull’esercizio dei diritti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Batterie esauste, la raccolta cala quasi del 15% nel 2025 ma cresce la reteCala la raccolta delle batterie esauste in Italia nel 2025, nonostante una rete più capillare, secondo il rapporto del CDCNPA. rinnovabili.it

Ray-Ban Meta Display, niente Europa anche per le batterie. Che dal 2027 devono essere rimovibiliLe normative UE sulle batterie removibili stanno bloccando il lancio degli occhiali smart di Meta nel mercato europeo. Il paradosso? Auricolari e smartphone sono esenti. dday.it

In data odierna si è tenuta la conferenza stampa al Parlamento Europeo di Bruxelles in merito al regolamento UE per il benessere e la tracciabilità di cani e gatti, che ha rappresentato un’importante occasione pe - facebook.com facebook