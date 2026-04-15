Le personalità di Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi a confronto

A Piacenza, le strade principali, gli istituti scolastici e un monumento nel centro cittadino sono dedicati a due figure di rilievo del XIX secolo. Si tratta di due giuristi e filosofi, attivi tra il XVIII e il XIX secolo, che si sono distinti anche come economisti e scrittori. Entrambi hanno avuto un ruolo nel plasmare le idee politiche dell’epoca, anticipando alcuni concetti legati all’unificazione nazionale.

Vie centrali cittadine, istituti scolastici intitolati, un significativo monumento nel pieno centro di Piacenza, insomma un tutto dedicato a due concittadini vissuti tra ‘700 e ‘800, giuristi, economisti, filosofi, docenti, scrittori, e con concezioni politiche intese “ante litteram” all’unità e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Chi erano davvero Gioia e Romagnosi, una conferenza alla sede della Famiglia Piasinteina Youth league. Primavera in trionfo nella bolgia tedesca. Gioia Carbone: "Che personalità»Per la seconda volta in due anni, i ragazzi dell’Under 19 interista hanno potuto giocare in un clima da prima squadra. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi erano davvero Gioia e Romagnosi, una conferenza alla sede della Famiglia Piasinteina; Milano | Porta Nuova – Aggiornamento cantieri vari in zona Gioia: aprile 2026; Wizz Air Milano Marathon: una domenica di corsa, in 30mila da corso Sempione a piazza Duomo. Strade chiuse e mezzi deviati; Milano Marathon 2026: la carica dei 15.000. Percorso e strade chiuse: tutto quello che c’è da sapere. Le personalità di Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi a confrontoRoberto Laurenzano ha svolto una conferenza su invito della Famiglia Piasinteina e dell’Associazione Piacenza Città Primogenita sottolineando le rispettive personalità. ilpiacenza.it Un muralista sulla gru in Melchiorre Gioia per ricordare DeperoIn questi giorni al numero 1 di via Melchiorre Gioia c’è una piattaforma aerea con a bordo un uomo. È Nicolas Perra, ha trentasette anni, è di Gorizia e di professione fa il muralista. Da lunedì ... milano.repubblica.it Oggi doppio appuntamento a pranzo e cena ---------------------- RISOTTI e LAMBRUSCHI PalaUnical - Ex Palabam Via Melchiorre Gioia, 3 46100 Mantova Quando: Dal 9 Aprile al 10 Maggio Giovedi, Venerdì e Sabato dalle 19 alle 22.15 Domenica dalle facebook