Youth league Primavera in trionfo nella bolgia tedesca Gioia Carbone | Che personalità

Nella bolgia tedesca, i giovani dell’Inter Under 19 hanno conquistato la qualificazione in Youth League per la seconda volta in due anni. La partita si è trasformata in una vera e propria sfida di personalità, e i ragazzi di Gioia Carbone hanno dimostrato di saper reggere la pressione. Alla fine, la gioia è esplosa tra i giocatori, che hanno celebrato con entusiasmo il risultato ottenuto in un ambiente caldo e ostile.

Per la seconda volta in due anni, i ragazzi dell’ Under 19 interista hanno potuto giocare in un clima da prima squadra. Era successo la scorsa stagione in casa del Trabzonspor (40mila spettatori), è accaduto di nuovo due giorni fa in Germania, nei sedicesimi di Youth League a Colonia. Di diverso c’è stato l’esito: sconfitta ai rigori nel 2025, vittoria per 3-1 con due reti in pieno recupero quest’anno, in un turno (con gara unica) che ha visto uscire due possibili protagoniste come Barcellona e Manchester City e portando in Germania una squadra con quasi tutti sotto età. Tra questi i diciottenni Bovio, Zarate e Kukulis, poi andati a segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

