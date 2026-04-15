Le palestre Orange sbarcano a Palermo acquisite le ex Body Studio al Politeama e a San Lorenzo

Il gruppo Orange ha annunciato l’acquisizione delle strutture precedentemente gestite come Body Studio nel centro di Palermo, una a Politeama e l’altra a San Lorenzo. Questa operazione segna l’ingresso del marchio nel mercato siciliano e nel Sud Italia, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel settore del fitness. Le palestre continueranno a offrire servizi e attività rivolti ai clienti locali.

Nuove aperture all'orizzonte nel mondo del fitness. Il gruppo Orange entra nel mercato siciliano e sceglie Palermo come punto di partenza per il proprio sviluppo nel Sud Italia. La società, che ha sede a Milano, ha acquisito le ex palestre Body Studio (ovvero Politeama e Colli) e prevede.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Le meraviglie floreali Lego sbarcano da Adigeo per San ValentinoPer un weekend all’insegna del gioco e delle connessioni, la piazza principale del Centro Commerciale, si trasformerà in una Boutique dei Fiori che... Le terme a tutto campo . Arte e creatività sbarcano alle De Montel di San SiroIn occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week, le Terme De Montel a San Siro inaugurano un nuovo capitolo del loro percorso, e...