Le terme a tutto campo Arte e creatività sbarcano alle De Montel di San Siro

Durante la Milano Art Week e la Milano Design Week, le Terme De Montel di San Siro hanno ospitato un evento dedicato all’arte e alla creatività. L’iniziativa ha coinvolto installazioni e esposizioni che hanno trasformato gli spazi termali in un ambiente di espressione artistica. Le parti coinvolte hanno collaborato per offrire un’esperienza che unisce benessere e cultura, attirando visitatori e appassionati di design.

In occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week, le Terme De Montel a San Siro inaugurano un nuovo capitolo del loro percorso, e celebrano il loro primo anniversario, dedicando parte degli spazi all’ arte contemporanea e al design e confermandosi non solo luogo dedicato al benessere, ma anche piattaforma viva e in dialogo con il territorio. Un programma articolato di installazioni, mostre ed eventi che si svilupperà lungo tutto il 2026, con un respiro che ambisce a essere al tempo stesso cittadino e internazionale. Non un semplice calendario ma un posizionamento preciso: consolidare la propria vocazione a essere parte attiva del sistema culturale della città, in dialogo con le sue agende più rilevanti e con uno sguardo capace di superare i confini locali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le terme a tutto campo . Arte e creatività sbarcano alle De Montel di San Siro San Valentino alle terme De MontelPer la serata di San Valentino, le Terme De Montel a Milano, il più grande parco termale urbano d'Italia, si accendono di emozioni e poesia con un... Leggi anche: “Casa Toscana“ alle Terme De Montel