Le meraviglie floreali Lego sbarcano da Adigeo per San Valentino

Da oggi e fino all’1 febbraio, il centro commerciale Adigeo a Verona ospita una mostra di creazioni floreali realizzate con i mattoncini LEGO. L’iniziativa, organizzata da LEGO Italia, invita appassionati e curiosi a scoprire le potenzialità della linea LEGO® Botanicals, perfetta per celebrare San Valentino. I visitatori possono ammirare le opere e, chi lo desidera, provare a costruire i propri fiori con i mattoncini.

Per un weekend all'insegna del gioco e delle connessioni, la piazza principale del Centro Commerciale, si trasformerà in una Boutique dei Fiori che offrirà a grandi e piccini l'opportunità di partecipare ad attività creative uniche con la possibilità di costruire e portare a casa un piccolo omaggio floreale. A completare l'esperienza, un flower wall perfetto per scattare foto romantiche e l'esposizione dei bouquet LEGO® Botanicals, pensati per celebrare in modo originale l'amore in tutte le sue forme. Il Centro Commerciale Adigeo ospita anche un LEGO® Certified Store, dove i visitatori potranno esplorare l'intero assortimento di prodotti LEGO e scoprire ulteriori sorprese ispirate alla creatività botanica.

