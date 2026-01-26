La solitudine maschile, spesso trascurata, sta crescendo silenziosamente in tutto il mondo. Molti uomini vivono relazioni superficiali, si sentono isolati e privi di un vero confronto emotivo. Questa condizione, definita anche come “epidemia della solitudine”, colpisce non solo il benessere individuale ma anche la salute mentale, richiedendo attenzione e comprensione. Un problema che merita di essere affrontato con sensibilità e consapevolezza.

M ale loneliness epidemic, ovvero l’epidemia della solitudine maschile. Perché è poco conosciuta e si può davvero parlare di “epidemia”? Sembra infatti che sempre più uomini si sentono soli, hanno amicizie superficiali ma non profonde, magari non hanno un legame sentimentale, anche se in questa situazione non è il punto centrale, e molto spesso non hanno la possibilità di sfogarsi con qualcuno. Cosa c’è dietro a questo fenomeno? In Giappone è possibile affittare una nonna contro la solitudine X Leggi anche › Solitudine e dolore fisico: lo studio che spiega come la mente ferisce il corpo Solitudine maschile, i dati del fenomeno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se ne parla poco eppure fa le sue vittime. È la solitudine maschile, che in maniera silenziosa, coinvolge sempre più uomini nel mondo

Bollette 2026: addio al bonus più amato da tutti (e perché se ne parla poco)Nel contesto dell'aumento dei costi energetici, le bollette del 2026 segnano una svolta con l'eliminazione del bonus più popolare.

Addio ad Anna Falcone, la sorella silenziosa del giudice: ‘Di antimafia si parla tanto, ma si fa ancora troppo poco’Se ne va Anna Falcone, sorella del giudice e figura discreta nel panorama antimafia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Questa È l'Abitudine Maschile Che Spaventa di Più le Donne

Argomenti discussi: Solitudine maschile, perché se ne parla poco?; Prima il metodo, poi il mercato; Dialoghi platonici: finalmente ammettiamo che gli Immolation sono i più grandi di tutti |; I fatti dietro le chiacchiere sull’intelligenza artificiale.

Ferrero è una gloria nazionale ma in Italia se ne parla poco, vediamo cosa dicono all’esteroFerrero è una gloria nazionale ma i giornali ne parlano poco. Dalla loro base a Alba, in provincia di Cuneo in Piemonte, studiano nuovi prodotti che poi conquistano il mondo. Intorno a loro si è ... blitzquotidiano.it

Confindustria Toscana, campagna elettorale parla poco industriaIn campagna elettorale si parla di tutto, ma dei temi dell'industria se ne parla troppo poco: si parla di Gaza, si parla di tante altre questioni, ma non si parla di una coesione sociale che è ... ansa.it

Sette scuole in sette anni, ma l’emozione rimane costante. Ajak tiene in mano le forbici, timidamente. È schivo e parla poco. Ne abbiamo visti tanti come lui, bambini che portano, in silenzio, un peso troppo grande per le loro piccole spalle. Ma quando afferra le - facebook.com facebook