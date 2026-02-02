Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita i più difficili La ‘farfallina’? Si è un po’ allargata con le gravidanze… | le confessioni di Belen da Fazio

Belen Rodriguez si apre a “Che tempo che fa” e racconta gli anni più duri della sua vita. La showgirl ha parlato di momenti complicati, di tutte le difficoltà affrontate negli ultimi tre o quattro anni, e di come siano stati i più difficili per lei. Ha aggiunto che le cose vanno avanti, e che le difficoltà fanno parte della vita. La Rodriguez si è mostrata sincera e diretta, senza troppi giri di parole.

“Ho passato tre quattro anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. Succede ci sta”, ha raccontato Belen Rodriguez a “Che tempo che fa “, ospite per il lancio dello show comico “Only Fun” in onda sul Nove da giovedì 5 febbraio. La showgirl argentina è tornata sull’ attacco di panico che l’aveva colpita durante un evento organizzato da Vanity Fair: “Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento. Nelle altre occasioni però andavo a dormire. In quell’occasione di lavoro, per continuare ad andare avanti e non dire no, mi sono trovato in quella situazione. Ovviamente mi imbarazza, quando ho visto com’è andata – ha continuato Belen – mi sono sentita piccolina, è un po’ come spogliarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

