Galileo i suoi preziosi appunti e una preghiera | sensazionali scoperte tra le pagine dell’Almagesto di Tolomeo

Gli studiosi hanno scoperto che tra le pagine dell’Almagesto di Tolomeo, conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, si nascondono annotazioni scritte da Galileo Galilei e una preghiera manoscritta. La copia a stampa, datata secoli fa, mostra segni evidenti di interventi personali del famoso scienziato toscano. Tra le note si trovano riflessioni e appunti che potrebbero cambiare la nostra comprensione del suo rapporto con questo testo antico. Inoltre, la preghiera, scritta a mano, rivela un lato più intimo e spirituale di Galileo.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Una scoperta sensazionale. È stata ritrovata, in una raccolta della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, una copia a stampa dell' Almagesto di Tolomeo contenente numerose postille autografe attribuibili a Galileo Galilei. La scoperta, che si deve a Ivan Malara, assegnista di ricerca all'Università di Milano, e poi confermata da perizie grafiche, è stata presentata a Firenze.

