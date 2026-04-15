Le nuove scoperte musicali della settimana – #52

Ecco le nuove scoperte musicali della settimana 52, aggiornate ad aprile 2026, secondo lo staff di Atom Heart Magazine. La selezione include brani e artisti emersi recentemente e pronti a conquistare gli ascoltatori. Questa rubrica raccoglie le novità più interessanti nel panorama musicale, offrendo un quadro aggiornato delle uscite più recenti. La settimana si conclude con una panoramica di nuove tracce da ascoltare e scoprire.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 52 (Aprile 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #52 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #52 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Smithereens – Marlon Son. Ora o mai più – Frabolo, CAINO. American Royalty – Andrei British, Bec Hollcraft. Le onde di Aràs – 4Grigio. J’accuse – Marco Petruzzella. No Brakes – UPRISEN. I Can Smell the Hay – ProgAtom, Roy Crank. Vibez – Billy Chuck Da Goat. Mon imagination – TJ LeGraND.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #52 Pilate Stone - Historical Confirmation of the Bible in 52 AD Notizie correlate Le nuove scoperte musicali della settimana – #47Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 47 (Febbraio 2026). Le nuove scoperte musicali della settimana – #48Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 48 (Febbraio 2026). Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esperimento sul futuro; Fine settimana con la Musica: dal 10 al 12 aprile; Barbara Bouchet sfida il tempo, la sua vita diventa una sinfonia dal finale sorprendentemente allegro; Cerveteri, cultura in movimento: al via Primavera a teatro tra musica, prosa e giovani talenti -. Le nuove scoperte musicali della settimana – #51Le nuove scoperte musicali di Aprile 2026 per la settimana 51 dello staff di Atom Heart Magazine. Scopri nuova musica! atomheartmagazine.com Amazon Music integra Alexa+: playlist e scoperte musicali con l'AIAlexa+ debutta sull'app Amazon Music per iOS e Android. Comprende le richieste, crea playlist personalizzate e aiuta a scoprire nuove canzoni. Porre domande a un assistente vocale sulla musica è ... punto-informatico.it Nuovi fossili ritrovati svelano le prime fasi della vita Sapiens in Africa Nuove scoperte in Etiopia su resti fossili e strumenti litici di 100mila anni fa facebook Cesena, sacco dei Bretoni tra nuove scoperte e misteri: «Ora cerchiamo la tana e i pozzi della vendetta» x.com