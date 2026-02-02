Le nuove scoperte musicali della settimana – #47

Da atomheartmagazine.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, lo staff di Atom Heart Magazine ha portato alla luce alcune nuove scoperte musicali. Sono brani freschi, diversi tra loro, pronti a conquistare gli ascoltatori. La musica cambia e si evolve, e anche questa volta ci sono novità da ascoltare e condividere.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 47 (Febbraio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #47 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #47 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Jaiz – Hurricane (Feat. Micki Consiglio). So’Flave – Calacali. Shahri – 99 Problems. Joe Caruso – Still That Something. Ship Says Om – Mother Director. YME BEATS – Unbreakable (Radio Edit). Anoesjcka Delorenzo – ANTHEM (Pre-Orchestral Version). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

le nuove scoperte musicali della settimana 8211 47

© Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #47

Approfondimenti su Atom Heart

Le nuove scoperte musicali della settimana – #43

Le nuove scoperte musicali della settimana – #44

Ecco le più interessanti scoperte musicali della settimana #44, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

This Apple Butter Pork Chop Recipe Tastes Like Autumn

Video This Apple Butter Pork Chop Recipe Tastes Like Autumn

Ultime notizie su Atom Heart

Argomenti discussi: Scopri il nuovo numero di CLASSIC ROCK!; L’undeground nazionale si confronta sul palco; I festival musicali da non perdere nell’estate del 2026 in tutta la Francia; Cose silenziose è il nuovo disco del cantautore Campi – INTERVISTA.

Amazon Music integra Alexa+: playlist e scoperte musicali con l'AIAlexa+ debutta sull'app Amazon Music per iOS e Android. Comprende le richieste, crea playlist personalizzate e aiuta a scoprire nuove canzoni. Porre domande a un assistente vocale sulla musica è ... punto-informatico.it

Apple Music Replay 2025: nuove statistiche e reel condivisibiliApple Music lancia Replay 2025, con statistiche dettagliate su nuove scoperte, artisti di sempre, tempo di ascolto e reel condivisibile per i social. È di nuovo tempo di bilanci, anche musicali… Apple ... punto-informatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.