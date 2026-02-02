Le nuove scoperte musicali della settimana – #47

Questa settimana, lo staff di Atom Heart Magazine ha portato alla luce alcune nuove scoperte musicali. Sono brani freschi, diversi tra loro, pronti a conquistare gli ascoltatori. La musica cambia e si evolve, e anche questa volta ci sono novità da ascoltare e condividere.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 47 (Febbraio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #47 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #47 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Jaiz – Hurricane (Feat. Micki Consiglio). So’Flave – Calacali. Shahri – 99 Problems. Joe Caruso – Still That Something. Ship Says Om – Mother Director. YME BEATS – Unbreakable (Radio Edit). Anoesjcka Delorenzo – ANTHEM (Pre-Orchestral Version). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #47 Approfondimenti su Atom Heart Le nuove scoperte musicali della settimana – #43 Le nuove scoperte musicali della settimana – #44 Ecco le più interessanti scoperte musicali della settimana #44, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. This Apple Butter Pork Chop Recipe Tastes Like Autumn Ultime notizie su Atom Heart Argomenti discussi: Scopri il nuovo numero di CLASSIC ROCK!; L’undeground nazionale si confronta sul palco; I festival musicali da non perdere nell’estate del 2026 in tutta la Francia; Cose silenziose è il nuovo disco del cantautore Campi – INTERVISTA. Amazon Music integra Alexa+: playlist e scoperte musicali con l'AIAlexa+ debutta sull'app Amazon Music per iOS e Android. Comprende le richieste, crea playlist personalizzate e aiuta a scoprire nuove canzoni. Porre domande a un assistente vocale sulla musica è ... punto-informatico.it Apple Music Replay 2025: nuove statistiche e reel condivisibiliApple Music lancia Replay 2025, con statistiche dettagliate su nuove scoperte, artisti di sempre, tempo di ascolto e reel condivisibile per i social. È di nuovo tempo di bilanci, anche musicali… Apple ... punto-informatico.it Siciliando Informa Cefalù Archeoclub d'Italia sede di Cefalù "Si avvia venerdì 6 febbraio alle ore 17 “ Attualità del passato “il ciclo di conferenze dell’Archeoclub d’Italia sede di Cefalù dedicato alle nuove scoperte archeologiche. Il primo incontro sarà tenuto dal - facebook.com facebook LA CINA SVELA SEI GRANDI TRAGUARDI ARCHEOLOGICI Sei nuove scoperte archeologiche raccontano una storia di innovazione, adattamento e continuità lunga migliaia di anni offrendo nuove chiavi di lettura sull’evoluzione della civiltà cinese. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.