Un nuovo episodio di ‘Supergirl’ mostra la protagonista, interpretata da Milly Alcock, in un'avventura ambientata su un autobus interplanetario malridotto. Durante il viaggio, si trova coinvolta in uno scontro con droidi ragno e pirati tecnologici, che la portano a essere trasportata nello spazio. La scena presenta un'ambientazione futuristica con elementi di robotica e minacce provenienti dal cyberspazio.

Su un malandato autobus interplanetario, la protagonista Milly Alcock si ritrova a combattere contro droidi ragno e pirati, finendo per essere catapultata nello spazio in una nuova versione di Supergirl. Il film della DC Studios è basato sulla serie a fumetti del 2022 di Tom King, Supergirl: Woman of Tomorrow, illustrata da Bilquis Evely. Ana Nogueira ha adattato poi il fumetto per il grande schermo. Scopriamo il processo creativo e tecnologico del prossimo film Warner Bros. Pictures. Nel mondo di Supergirl con nuove immagini. Nel fumetto, Supergirl e la giovane aliena Knoll viaggiano attraverso la galassia per dare la caccia a Krem della Collina Gialla, dopo che questi ha ucciso a sangue freddo il padre di Knoll.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nuove immagini di ‘Supergirl’: universo di androidi e pirati tecnologici

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Cose belle: una nuova illustrazione di Bilquis Evely, già co-autrice de La donna del domani, per il film di Supergirl. Fonte: Mikhail Villarreal, X. x.com