Le immagini dell’universo protagoniste al Planetario | a Ravenna l’incontro con l’astrofisica Sandra Savaglio

Martedì 13 gennaio 2026, il Planetario di Ravenna ha ospitato un incontro dedicato all’astrofisica e alle recenti innovazioni nell’osservazione dell’universo. La serata ha visto la partecipazione della ricercatrice Sandra Savaglio, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sulle scoperte scientifiche e sugli strumenti utilizzati per esplorare il cosmo. Un momento di divulgazione volto a condividere conoscenze e stimolare l’interesse per l’astronomia.

Si è tenuta martedì 13 gennaio 2026, al Planetario di Ravenna, una serata di divulgazione scientifica dedicata all'astrofisica e alle nuove frontiere dell'osservazione dell'universo. L'incontro, promosso dal Rotaract Club Ravenna, ha visto come ospite la professoressa Sandra Savaglio, astrofisica.

