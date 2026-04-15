Il film Supergirl, previsto per uscire a giugno, si avvicina all’uscita con nuove immagini che anticipano il viaggio nello spazio della protagonista. È uno dei titoli più attesi dell’anno e ha già mostrato alcuni scorci della performance di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El, grazie a un trailer pubblicato di recente. Le immagini rivelano alcuni dettagli della narrazione e dell’ambientazione del film, senza fornire ulteriori informazioni sulla trama.

Uno dei film più attesi dell’anno, Supergirl, è pronto a sbarcare nelle sale questo giugno. Abbiamo già potuto ricevere un assaggio dell’interpretazione di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El grazie al trailer del prossimo adattamento cinematografico del DC Universe. Ma con il CinemaCon in pieno svolgimento a Las Vegas questa settimana, durante l’evento sono state rivelate nuove immagini del film. Sebbene sia improbabile che le immagini proiettate vengano condivise con il pubblico — le immagini del CinemaCon vengono raramente diffuse su larga scala — grazie alla stampa presente in loco, abbiamo una descrizione della scena che sembra offrirci una visione ancora migliore della Supergirl interpretata da Alcock, nonché del viaggio epico che sta intraprendendo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Supergirl: arrivano nuove immagini ad anticipare il viaggio galattico di Kara

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