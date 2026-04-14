Le restrizioni statunitensi rivolte alle navi petrolifere legate all’Iran e ai porti del paese hanno portato a cambiamenti nelle rotte nel tratto marittimo dello Stretto di Hormuz. Alcune navi stanno cercando di allontanarsi dalla zona, probabilmente per evitare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Le nuove rotte e le fughe di alcune navi sono i primi segnali di un mutamento nelle dinamiche del traffico marittimo in questa area strategica.

Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti alle navi petrolifere collegate all’Iran e ai suoi scali portuali hanno generato i primi movimenti nel corridoio marittimo dello Stretto di Hormuz. La portacontainer Paya Lebar, partita dall’India con destinazione Dubai negli Emirati, è riuscita a transitare attraverso il passaggio dopo l’inasprimento del blocco. Manovre navali e rotte deviate. I dati forniti dai sistemi di monitoraggio di MarineTraffic evidenziano una dinamica complessa tra i flussi commerciali e le nuove limitazioni internazionali. Mentre la Paya Lebar procede verso il suo approdo negli Emirati Arabi, un altro imbarcazione ha mostrato segni di incertezza operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco in Hormuz: rotte mutate e navi in fuga per le sanzioni USA

Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.

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Dal Vinitaly parte l'allarme di produttori e operatori per il blocco navale di Hormuz. Sono 1200 i cargo bloccati nell'area, con un'importante ricaduta sull'export italiano del settore. x.com