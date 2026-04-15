Le madonne vestite del Friuli il libro di Paola Treppo a Carlino

A Carlino si è svolto il secondo appuntamento della Fieste de Patrie dal Friûl, durante il quale la giornalista e autrice Paola Treppo ha presentato il suo libro intitolato “Le Madonne vestite del Friuli”. L’evento si è svolto in un ambiente pubblico, con la partecipazione di un pubblico interessato alla cultura e alle tradizioni della regione. La presentazione ha avuto luogo in un contesto dedicato alla promozione del patrimonio locale.

Secondo appuntamento a Carlino per la Fieste de Patrie dal Friûl. La giornalista e autrice Paola Treppo presenta il suo libro “Le Madonne vestite del Friuli. Devozione popolare dalla Carnia a Lignano” (Chiandetti Editore). Un viaggio affascinante e inedito tra arte sacra, spiritualità.🔗 Leggi su Udinetoday.it Le Madonne vestite del Friuli di Paola Treppo a TeorC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) A cura... Tricesimo, torna “Ad Tricesimum… Physis 2026”: venerdì la presentazione del libro Le Madonne Vestite del FriuliRiprende dopo la pausa natalizia il ciclo di incontri “Ad Tricesimum… Physis 2026”.