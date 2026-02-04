Tricesimo torna Ad Tricesimum… Physis 2026 | venerdì la presentazione del libro Le Madonne Vestite del Friuli

Venerdì sera a Tricesimo si ritorna con l’appuntamento di “Ad Tricesimum… Physis 2026”. Dopo la pausa natalizia, il ciclo di incontri riprende con la presentazione del libro “Le Madonne Vestite” del Friuli. L’evento si svolgerà alle 20 e coinvolgerà appassionati e curiosi in un’atmosfera di scambio culturale.

Riprende dopo la pausa natalizia il ciclo di incontri “Ad Tricesimum. Physis 2026”. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20.30, al Centro della Comunità “Franco Sgarban” di Ara Grande, dove verrà presentato il volume Le Madonne vestite del Friuli. Devozione popolare dalla Carnia a Lignano (Chiandetti editore). Il libro racconta una ricerca affascinante e ancora in corso sul territorio del Friuli storico, dedicata al fenomeno delle cosiddette Madonne vestite, espressione di una devozione popolare radicata e diffusa, che attraversa secoli, comunità e luoghi. Nel corso della serata si parlerà anche della Madonna vestita conservata ad Ara, custodita nella cappella di via Ippolito Nievo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

