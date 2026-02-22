Le Madonne vestite del Friuli di Paola Treppo a Teor

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) A cura dell'Amministrazione Comunale di Rivignano Teor, domenica 1 marzo, alle 17.30, nel Centro Polifunzionale di Teor verrà presentato il volume: Le Madonne vestite del Friuli – un viaggio nella devozione popolare, tra arte, spiritualità e memoria collettiva della giornalista e scrittrice friulana Paola Treppo, edito da Chiandetti. Per la prima volta viene raccolta in modo organico la memoria diffusa delle statue vestite di Maria custodite in chiese, cappelle, sacrestie, musei e case private del Friuli storico: una tradizione radicata che intreccia fede, artigianato, arte e vita quotidiana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tricesimo, torna “Ad Tricesimum… Physis 2026”: venerdì la presentazione del libro Le Madonne Vestite del FriuliVenerdì sera a Tricesimo si ritorna con l’appuntamento di “Ad Tricesimum… Physis 2026”.

Presentato ad Ara Grande di Tricesimo il volume sulle Madonne Vestite del FriuliIeri sera ad Ara Grande di Tricesimo è stato presentato il libro Le Madonne Vestite del Friuli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Libri: le Madonne vestite del Friuli, una antica devozione(di Francesco De Filippo) PAOLA TREPPO, LE MADONNE VESTITE DEL FRIULI. DEVOZIONE POPOLARE DALLA CARNIA A LIGNANO (Chiandetti Editore; 101 pag; 15 euro). Vestite di abiti semplici, popolari oppure di ... ansa.it

https://friulitvnetworking.com/e-ven-la-fin-dal-mont-una-bambina-friulana-nel-terremoto-del-friuli-1976/ A CINQUANT'ANNI DAL TERREMOTO DEL FRIULI IL LIBRO RACCONTO DI PAOLA TREPPO - facebook.com facebook