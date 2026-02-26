Il balcone prende fuoco le fiamme dilagano sul tetto

Oggi, a Telve, alcune persone hanno assistito a un incendio che ha coinvolto il balcone di una palazzina, con le fiamme che si sono estese sul tetto. L’incidente è avvenuto a metà giornata e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno chiamato le autorità per chiedere aiuto.

Le fiamme che divampano sul balcone della palazzina invadendone tutta la parte superiore: è questo lo scenario a cui oggi, giovedì 26 febbraio, hanno assistito alcuni abitanti di Telve che, attorno a mezzogiorno, hanno richiesto l'intervento dei pompieri.