Un racconto che invita a guardare "dall’altra parte", a interrogarsi su ciò che ci unisce e ci separa. Sabato 18 aprile, alle 21, la biblioteca Peppino Impastato ospita Serena Bortone (foto) per la presentazione del suo nuovo romanzo "Le dirimpettaie", Rizzoli editore. Un appuntamento con la narrativa contemporanea e con una delle voci più riconoscibili del giornalismo italiano, che dialogherà con la giornalista Francesca Franceschi. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Cascina, si inserisce nel calendario delle attività culturali dedicate alla promozione della lettura e al confronto con autori protagonisti del panorama nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le dirimpettaie" in biblioteca

"Cartoline dalla biblioteca", a Spilamberto una rassegna di incontri in biblioteca per riflettere e dialogare insiemeLa Biblioteca "Peppino Impastato" di Spilamberto propone la nuova serie di "Cartoline dalla Biblioteca" gennaio – febbraio 2026, la rassegna di...

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