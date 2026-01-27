Cartoline dalla biblioteca a Spilamberto una rassegna di incontri in biblioteca per riflettere e dialogare insieme
La Biblioteca "Peppino Impastato" di Spilamberto propone la nuova serie di "Cartoline dalla Biblioteca" gennaio – febbraio 2026, la rassegna di appuntamenti culturali che trasforma la biblioteca in uno spazio privilegiato di incontro e dialogo, dove saranno le persone a portare i libri alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Alla Biblioteca Capitolare una rassegna di incontri che intrecciano cultura e sensi
InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca: l’AAMOD apre al pubblico la Biblioteca di Cinema e Storia ?sfir’ Šub
InSalaZa 2026 propone un approfondimento sulla Biblioteca di Cinema e Storia dell’AAMOD, che va oltre la semplice conservazione.
In occasione della Giornata della Memoria, torna la rassegna Cartoline dalla Biblioteca a SpilambertoLa Biblioteca Peppino Impastato di Spilamberto propone la nuova serie di Cartoline dalla Biblioteca gennaio – febbraio 2026, la rassegna di appuntamenti culturali che trasforma la biblioteca in un ... sassuolo2000.it
Un saluto dal Trentino, le cartoline d'epoca per ricordare e riflettereNel capoluogo la Biblioteca Cappuccini propone l'esposizione dal 15 gennaio al 13 marzo: oltre cento immagini del periodo 1900-1950 in numerose località. È anche un invito a ragionare «sul destino del ... giornaletrentino.it
Attraverso le molteplici iniziative legate al progetto “Riscatti” sono arrivate in biblioteca diverse fotografie storiche di grande interesse. Se avete anche voi vecchie foto o cartoline di San Giorgio di Nogaro vi invitiamo a portarle a Villa Dora. Le digitalizzeremo p - facebook.com facebook
