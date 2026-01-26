InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca | l’AAMOD apre al pubblico la Biblioteca di Cinema e Storia ?sfir’ Šub

InSalaZa 2026 propone un approfondimento sulla Biblioteca di Cinema e Storia dell’AAMOD, che va oltre la semplice conservazione. Un luogo vivo, dove si condividono conoscenze e si crea dialogo tra passato e presente del cinema. Un’opportunità per scoprire come una biblioteca possa essere un punto di incontro e di relazione, oltre che un deposito di materiali.

Una biblioteca non è solo scaffali. È un luogo che respira: conserva, ma soprattutto mette in relazione. È da questa idea che nasce InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca, il ciclo di appuntamenti con cui la Biblioteca di Cinema e Storia?sfir’ Šub dell’ Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS (AAMOD) apre le sue porte al pubblico, invitando chiunque a entrare, curiosare, ascoltare e partecipare. Primo appuntamento: 28 gennaio 2026, ore 16:00 – ingresso libero. Il primo incontro è in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 16:00, nella sede dell’AAMOD in via Ostiense 106, Roma. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

A Carate, incontri d'autore uniscono storia, scienza e poesia, offrendo un'occasione di approfondimento e dialogo.

