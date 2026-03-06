Al canile comunale gli studenti napoletani incontrano i cani in cerca di famiglia Le adozioni funzionano se c'è consapevolezza

Al canile comunale di Napoli, situato alla Collina di Argo, il 10 marzo e il 28 maggio 2026 sono previste sessioni di insegnamento rivolte agli studenti delle scuole locali. Durante questi incontri, i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere i cani in cerca di famiglia e di apprendere informazioni sulle adozioni responsabili. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su questo tema.

Alla Collina di Argo, il canile comunale di Napoli, il 10 marzo e il 28 maggio 2026 si terranno delle lezioni speciali ai ragazzi di alcune scuole per avvicinarli al mondo delle adozioni responsabili. Marina Pompameo, Direttrice del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del'Asl Napoli 1 Centro, a Kodami spiega: "Giovani cartina di tornasole per il domani e fondamentale far conoscere la nostra presenza sul territorio". 🔗 Leggi su Fanpage.it Quando l’indicazione sbagliata della razza negli appelli ferma le adozioni: lo studio sui cani di canileUno studio americano mette in evidenza che spesso chi opera per il bene dei cani cercando loro adozione li descrive erroneamente appartenenti a... La violenza in un canile in Romania riaccende i riflettori sulle stragi di cani. Turetta: “Queste cose le vedo da 20 anni: panorama disastroso”Le immagini riprese con una telecamera nascosta della mattanza dei cani rinchiusi in un canile pubblico a Suraia, in Romania, hanno sconvolto... Una raccolta di contenuti su canile comunale. Temi più discussi: SAN GIOVANNI ROTONDO CANILE San Giovanni Rotondo, lavori al canile comunale: interventi per oltre 170 mila euro; Il canile va in città: appuntamento in centro per le adozioni del cuore; Quattro incontri gratuiti sulla relazione uomo-cane; Viterbo, al via la progettazione del canile sanitario. SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, lavori al canile comunale: interventi per oltre 170 mila euroSAN GIOVANNI ROTONDO – Proseguono i lavori di manutenzione nel canile comunale di contrada Pontone Longo. Con una determinazione dirigenziale il Comune ha approvato la perizia di variante relativa agl ... statoquotidiano.it Lerici stipula convenzioni con due canili e programma un censimento volontario degli animali domesticiIl Comune di Lerici rafforza il proprio impegno per il benessere e la tutela degli animali con una serie di iniziative che accompagnano l’approvazione del nuovo regolamento comunale dedicato agli ... cittadellaspezia.com A Larino è scoppiato un focolaio di leishmaniosi nel canile comunale, suscitando forte preoccupazione per la salute degli animali e della comunità. Le autorità sanitarie locali hanno bloccato le uscite e le adozioni all’estero, seguendo protocolli rigorosi approv - facebook.com facebook