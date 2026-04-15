Il 12 aprile, un ufficiale dell'esercito israeliano ha scritto su X che l’ospedale di Bint Jbeil, nel sud del Libano, sarebbe stato usato da Hezbollah a scopi militari. Successivamente, l’IDF ha confermato che una foto mostrata come prova era stata scattata in un’altra località, senza specificarne il luogo. La vicenda riguarda le accuse di utilizzo di strutture civili da parte di gruppi armati per attività militari.

Il 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint Jbeil, nel sud del Libano, sarebbe stato utilizzato da Hezbollah per scopi militari. A supporto dell’accusa, venivano diffusi un’immagine e alcuni video. Nel post X, Adraee scrive: “Ecco come l’ospedale governativo di Bint Jbeil si è trasformato in una roccaforte terroristica di Hezbollah!!!”. A supporto dell’accusa, veniva diffusa un’immagine presentata, implicitamente, come prova visiva della militarizzazione della struttura. A mettere in discussione questa ricostruzione è stato Alex Martin Astley, giornalista investigativo basato in Libano, che ha deciso di verificare direttamente la fondatezza delle affermazioni israeliane.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le armi di Hezbollah nell’ospedale? L’IDF ammette: la foto è stata scattata altrove

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