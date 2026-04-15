Le ambasciate iraniane si sono fatte prendere la mano sui social | dalla difesa di Meloni a Trump anni '80

Le ambasciate iraniane sui social sono intervenute in modo inaspettato dopo le critiche di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il profilo X dell’ambasciata in Ghana ha difeso la presidente del Consiglio e ha suggerito una possibile alleanza tra Italia e Iran, basata sulla loro storia millenaria. Questi commenti hanno attirato l’attenzione per la loro natura insolita e per il coinvolgimento diretto in una discussione politica internazionale.

Dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, il profilo X dell'ambasciata iraniana in Ghana è sorprendentemente intervenuto sulla vicenda difendendo la Presidente del Consiglio e proponendo un'inedita alleanza tra Italia e Iran, fondata sulla comune eredità millenaria dei due Paesi. La strana interazione fa parte di una nuova strategia adottata dai profili social delle istituzioni iraniane, le quali hanno deciso di combattere l'America anche a colpi di meme e post ironici.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le ambasciate iraniane nel mondo sostengono Giorgia Meloni contro Trump su XNon solo i vertici politici dell’Iran, ma anche la diplomazia iraniana nel mondo si è spesa in una comunicazione molto attiva sui social per... Le ambasciate iraniane nel mondo si prendono gioco di Trump a suon di memeMentre il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere che cosa succederà in Iran e in Medio Oriente dopo le dure dichiarazioni di Trump e le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le ambasciate iraniane nel mondo sostengono Giorgia Meloni contro Trump su X; Trump contro Meloni e l'Iran 'difende' l'Italia: Perché dovremmo colpirla?; E l’ambasciata iraniana in Thailandia: Amiamo l'Italia e la Sardegna, perché dovremmo attaccare?; Ambasciata dell'Iran ironizza dopo le parole di Trump contro Meloni: Noi amiamo gli italiani, il calcio e il cibo. Le ambasciate iraniane si sono fatte prendere la mano sui social: dalla difesa di Meloni a Trump anni’80Dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, il profilo X dell'ambasciata iraniana in Ghana è sorprendentemente intervenuto sulla vicenda difendendo ... fanpage.it Le ambasciate iraniane nel mondo sostengono Giorgia Meloni contro Trump su XLe ambasciate iraniane nel mondo prendono le difese di Giorgia Meloni e di Papa Leone XIV contro i recenti attacchi nei loro confronti da parte del presidente Donald Trump L'articolo Le ambasciate ira ... msn.com La foto di Giorgia Meloni con Gioacchino Amico: è davvero quello il problema No, un selfie non è prova di niente. E quindi Fratelli d’Italia è una forza antimafia Il contrario. Forse è stato uno dei partiti meno antimafiosi della storia, lo dimostrano le strategie p facebook Giorgia Meloni risponde a Trump: «Faremo la nostra parte sull'Iran, non dividiamo l'Occidente». L'asse con Zelensky sui droni: «Produciamoli insieme» - Il video x.com