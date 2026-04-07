Le ambasciate iraniane nel mondo si prendono gioco di Trump a suon di meme

Le ambasciate iraniane all’estero hanno condiviso online diversi meme rivolti a ex presidenti e figure politiche statunitensi. Questi contenuti sono stati pubblicati sui canali social delle rappresentanze diplomatiche, spesso con toni ironici o sarcastici. La diffusione di questi meme si inserisce in un momento di tensione internazionale, con l’attenzione rivolta agli sviluppi in Iran e nelle zone circostanti. La comunicazione digitale delle ambasciate iraniane continua a essere un elemento di rilevo nel panorama diplomatico.

Mentre il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere che cosa succederà in Iran e in Medio Oriente dopo le dure dichiarazioni di Trump e le altrettanto sibilline repliche iraniane, le rappresentanze diplomatiche dell’Iran nel mondo decidono di non optare più solo per la diplomazia e le comunicazioni ingessate ed istituzionali. Se provaste a visitare i loro profili social, scoprireste che hanno adottato un taglio comunicativo degno del più spietato degli approcci marketing. Dal Regno Unito, al Tagikistan fino al Sud Africa e allo Zimbabwe, ecco i loro tweet. Il fattore che li accomuna? Lo sfottò a Trump. Abbiamo colpito tutti i vostri aerei. 🔗 Leggi su Open.online Crosetto “Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo”ROMA (ITALPRESS) – “Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran o dei suoi proxy, come Hezbollah, non sono attualmente considerati probabili. Leggi anche: BMW vs Honda, quando i motori si spostano nel bob: sfida tecnologica a suon di milioni alle Olimpiadi. E le scarpe rivoluzionarie… Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Temi più discussi: La posizione dei paesi del Golfo nella guerra in Iran; Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico in Iran; DIRETTA - Ucciso soldato UNIFIL - Trump mette nel mirino il petrolio iraniano - Pagina 21 di 30; Un dollaro a Barile e una dichiarazione per attraversare lo stretto di Hormuz. Ambasciate iraniane deridono Trump sui social: ironia e provocazioni. Abbiamo perso le chiaviI profili social riconducibili all'Iran reagiscono con sarcasmo all'ultimatum di Trump, scatenando polemica internazionale ... tg.la7.it LIVE | Trump: Stanotte un’intera civiltà morirà. E intanto bombarda Kharg. In Iran catene umane davanti alle centraliTrentanovesimo giorni di guerra in Medio Oriente, l'ultimo prima dello scadere dell'ultimatum. Trattative ancora in corso. L'Onu voterà una risoluzione per riaprire lo Stretto, ma senza l'uso della fo ... dire.it In attesa della scadenza dell'ultimatum di Trump ("un'intera civiltà morirà stanotte") e mentre sono già in corso attacchi alle infrastrutture produttive ed economiche del Paese, Teheran mostra sui social e in tv le immagini di ponti e centrali nucleari presidiate da - facebook.com facebook Trump e l'ultimatum all'Iran, parte il countdown tv in Israele - Video x.com