Le ambasciate iraniane nel mondo sostengono Giorgia Meloni contro Trump su X

Le ambasciate iraniane all'estero hanno utilizzato i social media per esprimere sostegno a una figura politica italiana e criticare il presidente degli Stati Uniti e la sua amministrazione. La comunicazione coinvolge sia i vertici politici iraniani sia la diplomazia nel suo complesso, che si è attivata pubblicamente attraverso piattaforme come X. Questa presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra Iran, Stati Uniti e altre nazioni coinvolte.

Non solo i vertici politici dell’Iran, ma anche la diplomazia iraniana nel mondo si è spesa in una comunicazione molto attiva sui social per criticare il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Nelle scorse settimane, sono diventati popolarissimi i post e le immagini canzonatorie condivise dalle missioni diplomatiche iraniane su X. Ora, dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti contro Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivano anche le dichiarazioni iraniane a sostegno dell’Italia, quasi a sancire un possibile fronte comune contro gli Usa. Molto affettuoso il tweet diffuso oggi...🔗 Leggi su Open.online Le ambasciate iraniane nel mondo si prendono gioco di Trump a suon di memeMentre il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere che cosa succederà in Iran e in Medio Oriente dopo le dure dichiarazioni di Trump e le... Scatta il blocco navae su Hormuz, Trump: «Distruggeremo le navi iraniane come quelle dei narcos». L’Iran: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia...