Scatta il blocco navae su Hormuz Trump | Distruggeremo le navi iraniane come quelle dei narcos L’Iran | Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro – La diretta

Dopo il fallimento del vertice tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il presidente americano ha annunciato il blocco navale nello Stretto di Hormuz, con l’intento di limitare le esportazioni di petrolio dell’Iran e indebolire la sua economia. L’Iran ha risposto che nessun porto nel Golfo sarà al sicuro, mentre il governo statunitense ha dichiarato che distruggerà le navi iraniane come quelle dei narcotrafficanti. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Scatta il blocco navae su Hormuz, Trump: «Distruggeremo le navi iraniane come quelle dei narcos».🔗 Leggi su Open.online

Scatta il blocco navale di Hormuz, Netanyahu: «Cessate il fuoco sta per finire». L’Iran a Trump: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia...

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