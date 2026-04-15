Scegliere le canzoni da far ascoltare durante un matrimonio rappresenta uno degli aspetti più intimi e significativi dell’organizzazione dell’evento. La musica può accompagnare i momenti più importanti, dal rito alle danze finali, creando ricordi indelebili. La selezione coinvolge coppie che desiderano riflettere i propri gusti e sentimenti, cercando di trovare brani che rendano speciale ogni istante della giornata.

Scegliere la colonna sonora del proprio matrimonio è una delle decisioni più personali – e più importanti – di tutta l’organizzazione. La musica da matrimonio accompagna ogni momento della giornata: dall’ingresso in chiesa all’aperitivo, dal primo ballo al dancefloor finale. Per aiutarti a costruire una playlist indimenticabile, abbiamo selezionato 10 brani che non deludono mai, capaci di emozionare e far ballare ogni tipo di ospite. Indice. 1. Can’t Help Falling in Love – Elvis Presley. 2. A Thousand Years – Christina Perri. 3. Perfect – Ed Sheeran. 4. All of Me – John Legend. 5. La Vie en Rose – Édith Piaf. 6. Volare – Domenico Modugno. 7. Careless Whisper – George Michael.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Le 10 canzoni che devi far suonare al tuo matrimonio

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