Cristina D’Avena al Festival con le Bambole di Pezza | le sue 10 canzoni che hanno fatto la storia

Cristina D’Avena si esibirà sul palco del Teatro Ariston durante il Festival, accompagnata dalle Bambole di Pezza. La cantante interpreterà una delle sue sigle più famose, “Occhi di gatto”, in occasione di una serata dedicata alle cover. L’evento vedrà la partecipazione di D’Avena, che proporrà un’esibizione speciale davanti al pubblico presente.

Nella serata delle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme alle Bambole di Pezza, Cristina D’Avena, per un’esibizione speciale che promette di accendere il pubblico con una delle sue sigle più iconiche, “Occhi di gatto”. Un incontro generazionale e musicale che unisce la regina dei cartoon italiani all’energia punk-rock della band milanese, in un connubio capace di sorprendere e far cantare a squarciagola intere platee. Nata a Bologna il 6 luglio 1964, ha compiuto 62 anni, celebrando un traguardo che non rappresenta solo un compleanno importante, ma anche oltre quarant’anni di carriera. Una parabola artistica cominciata prestissimo, con l’esordio allo Zecchino d’Oro a soli tre anni, e diventata nel tempo una delle storie musicali più riconoscibili e trasversali del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

