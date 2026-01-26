Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi. Fedez e Masini emergono come possibili contendenti, mentre Serena Brancale si avvicina con decisione. Sal Da Vinci porta un tocco napoletano al festival. Ricordiamo che queste sono valutazioni preliminari, soggette a variazioni e influenzate dall’ascolto iniziale e dall’ambiente di prova.

Qui non troverete voti secchi per onestà intellettuale e anche per il fatto che un primo ascolto è spesso menzognero e viziato alla perfezione della sala prove e degli arrangiamenti. La verità nuda e cruda sarà svelata alla prova generale al Teatro Ariston di Sanremo con l’orchestra lunedì 23 febbraio, quando i voti saranno sdoganati in un giudizio più pieno. Oggi, lunedì 26 gennaio, negli studi di “TvTalk” di Rai 3 in Corso Sempione a Milano, abbiamo ascoltato in anteprima, alla presenza di Carlo Conti e del conduttore del Dopo Festival Nicola Savino, i trenta brani scelti in gara. Alcune considerazioni sparse prima dell’ascolto brano per brano qui riportato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletano

