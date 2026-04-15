L' avvistamento mozzafiato della lince | non succedeva da due anni il video

Nelle ultime settimane, nel Parco Nazionale dello Stelvio, è stato documentato un avvistamento di una lince, evento che non si verificava da due anni. Un video registrato mostra l'animale nel suo habitat naturale, attirando l'attenzione di appassionati e ricercatori. L'episodio rappresenta un momento significativo per la conservazione del felino nel territorio, dato che la presenza di questa specie è rara e di grande valore naturalistico.