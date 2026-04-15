L' avvistamento mozzafiato della lince | non succedeva da due anni il video
Nelle ultime settimane, nel Parco Nazionale dello Stelvio, è stato documentato un avvistamento di una lince, evento che non si verificava da due anni. Un video registrato mostra l'animale nel suo habitat naturale, attirando l'attenzione di appassionati e ricercatori. L'episodio rappresenta un momento significativo per la conservazione del felino nel territorio, dato che la presenza di questa specie è rara e di grande valore naturalistico.
È un avvistamento tanto importante dal punto di vista naturalistico quanto entusiasmante dal punto di vista emotivo quello avvenuto nelle scorse settimane in quel del Parco Nazionale dello Stelvio. Versante lombardo, in questo caso, e più precisamente nei dintorni del lago di Livigno, provincia.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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